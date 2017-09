São Paulo bate recorde de rodadas dentro da zona de rebaixamento

Se o São Paulo vai conseguir se manter na Série A do Campeonato Brasileiro ninguém sabe. Mas, uma coisa é certa. A campanha de 2017 é a pior da história do clube na principal competição nacional. Com o empate para a Ponte Preta nesse sábado, o Tricolor do Morumbi acumulou sua 11ª rodada dentro da zona de rebaixamento. Até então, o recorde negativo era de dez rodadas no Z4, no Brasileirão de 2013.

À época, o São Paulo entrou no pelotão da degola na nona rodada, chegou a sair e voltar para o grupo algumas vezes e só conseguiu se desgrudar de vez da zona de rebaixamento na 26ª rodada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Nesse ano, o time ficou entre os quatro últimos pela primeira vez na 11ª rodada, após a derrota para o Flamengo, no Rio de Janeiro. O revés, inclusive, culminou na demissão de Rogério Ceni do cargo de técnico.

Dorival Júnior assumiu o time na mesma posição em que se encontra agora: vice-lanterna. Sob o comando do ex-treinador do Santos, o Tricolor ficou fora da zona de rebaixamento apenas duas vezes, na 17ª e 20ª rodada, após vitórias sobre Botafogo e Cruzeiro, respectivamente.

Nesse sábado, o São Paulo chegou a abrir 2 a 0 em cima da Ponte Preta e tinha tudo para passar a noite fora do Z4. Caso Avaí e Chapecoense não vencessem seus compromissos neste domingo, os tricolores poderiam respirar mais aliviados. No entanto, o empate sofrido em casa não só eliminou essa possibilidade, como ainda pode fazer com que o São Paulo se distancie da zona segura e ainda veja o lanterna Atlético-GO encostar.

Leia mais:

São Paulo leva empate improvável e fica na zona de rebaixamento

Sidão não esconde irritação com gols levados pelo São Paulo

Cueva cutuca Rodrigo Caio, que se cala; Dorival promete conversa

Hernanes comenta rixa entre Rodrigo Caio e Cueva: “Deu empate”

Dorival vê evolução no São Paulo, mas de novo lamenta ‘detalhe fatal’

No próximo domingo, às 16 horas (horário de Brasília), os hexacampeões brasileiros têm mais um confronto direto na luta pela permanência na Série A. O desafio será contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Mais uma decisão para o São Paulo de 2017, que já vai ficar marcado na história independente de cair ou não.