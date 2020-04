São Paulo anuncia renovação com patrocínio máster até o final do ano

Em meio à diminuição de receitas causada pelo novo coronavírus, o São Paulo renovou nesta quinta-feira seu contrato com o Banco Inter, seu patrocinador máster. O vínculo antigo era válido até o final de abril, mas as duas partes entraram em um acordo para prolongar a parceria até dezembro de 2020.

A renovação é vista com muitos bons olhos internamente justamente pelo fato de o clube enfrentar dificuldades em termos de receitas. Com a paralisação dos campeonatos, o fluxo de caixa foi profundamente afetado com a falta de público nos estádios, uma das principais fontes de renda dos times brasileiros.

Parceria é estar junto em todos os momentos! E se o #patrocinadortorcejunto, ele também #renovacomatorcida! Nossa história continua, @SaoPauloFC! pic.twitter.com/eDYoNk1yJH — SPFC Banco Inter (de 🏠) (@SPFCBancoInter) April 9, 2020

“Desde o início do contrato, procuramos estabelecer uma relação que fosse muito além da exposição na camisa. Queríamos uma relação de parceria, oferecendo benefícios para o clube e para a torcida. E, neste momento difícil, não poderíamos deixar de lado a relação de confiança que construímos com todos os são-paulinos. Seguiremos juntos”, disse o CEO do Banco Inter, João Vitor Menin.

“Estamos muito felizes por anunciar a renovação com o Banco Inter, uma empresa que desenvolveu uma parceria muito forte com a torcida e com o São Paulo. Continuaremos unidos para trazer ainda mais benefícios para todos os são-paulinos”, completou João Fernando Rossi, diretor-executivo de marketing do São Paulo.

A MRV, outra empresa parceira do São Paulo, tem contrato com o clube até junho, mas é outra companhia que deverá renovar o vínculo por pertencer ao mesmo grupo proprietário do Banco Inter. Já a AOC, empresa de equipamentos eletrônicos, viu seu contrato com o Tricolor chegar ao fim, mas segue tendo sua marca exibida nas plataformas do clube.

Desde 2017 como principal parceiro do São Paulo, o Banco Inter já acumula mais de 500 mil contas abertas decorrentes de seu patrocínio ao clube. Recentemente, muitos torcedores se mobilizaram nas redes sociais para pedir a renovação de contrato à empresa, que fez questão de salientar isso em seu anúncio nesta quinta-feira.

Atualmente o São Paulo dispõe de outros oito parceiros em seu uniforme além do Banco Inter: MRV, AOC, Urbano, Gazin, SPFC Chip, Cartão de Todos, Betsul e Cimento Cauê.