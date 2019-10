São Paulo vende 25 mil ingressos antecipados para reencontro com Ceni

Na manhã desta quinta-feira, o São Paulo anunciou a venda antecipada de 25 mil ingressos para o jogo contra o Fortaleza, que ocorre no próximo sábado, no Pacaembu. A partida da 23ª rodada do Brasileirão marca o reencontro de Rogério Ceni com a torcida do Tricolor Paulista.

As vendas para o público geral foram abertas na última terça-feira (1), após o período de exclusividade para sócios torcedores. Ainda é possível adquirir as entradas por meio da Internet ou das bilheterias. No entanto, os pontos de venda físicos não disponibilizam ingressos para as arquibancadas.

Já são mais de 25 mil ingressos vendidos para São Paulo x Fortaleza, e você ainda pode garantir o seu! 👇 Compre aqui: https://t.co/9XTUa6Vbeq#EstaremosSempreJuntos#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/fWO5kYCjJp — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 3, 2019



Visando voltar a receber um bom público, o São Paulo reduziu o preço dos ingressos. As inteiras variam entre R$ 10, para o Tobogã, e R$ 70, referente à Cadeira Azul coberta.

A partida entre São Paulo e Fortaleza está marcada para às 17h (de Brasília). A equipe de Fernando Diniz precisa voltar a vencer para não se distanciar do G4, enquanto os comandados de Ceni tentam se afastar da zona de rebaixamento.

