São Paulo anuncia parceria de dois anos com o PES 2019

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira seu novo patrocinador pelas próximas duas temporadas. Trata-se do PES 2019, jogo de videogame produzido pela empresa japonesa Konami e que será lançado no próximo dia 28 de agosto para Playstation 4, Xbox One e PC.

A marca do novo patrocinador do São Paulo será exposta na omoplata da camisa número um, porém, apenas no lado esquerdo, uma vez que no lado direito figura o logotipo da adidas, fornecedora de materiais esportivos do clube. No uniforme dois, o patrocínio será exposto entre o escudo e o logotipo da marca alemã. Nesta quinta-feira, contra o Colón, pela Sul-Americana, o Tricolor já entrará em campo com a nova parceria estampada.

O valor do acordo não foi divulgado, contudo, o torcedor são-paulino que jogar o PES 2019 encontrará o técnico Diego Aguirre como um dos jogadores lendários. Ex-centroavante do São Paulo, o uruguaio constará no jogo atuando na mesma posição.

Boa tarde, torcedor são-paulino! Clube acaba de anunciar uma parceria de dois anos com o PES 2019 #GazetaTricolor pic.twitter.com/xgfGqQgd2f — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) August 1, 2018

Após o anúncio da nova parceria, Nenê e André Jardine disputaram uma partida do PES 2019 e aproveitaram o bom momento que vive o time para esbanjar descontração. Ao fim do jogo, melhor para o auxiliar técnico tricolor.

“Meu time estava muito melhor, tive quatro chances claras, perdi. Quem não faz, toma. Duas o Sidão salvou. Mas ele [André Jardine] joga bem para caramba. Fazia muito tempo que não jogava, muitos jogos, muitas viagens… ele está de parabéns”, afirmou Nenê.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com