São Paulo anuncia o retorno de Hernanes em definitivo

O presente de Natal da torcida do São Paulo chegou atrasado, mas é o que o torcedor tricolor tanto queria. Neste sábado, o Clube da Fé anunciou o retorno do meio-campista Hernanes, desta vez em definitivo com contrato válido por três anos.

O anúncio foi feito por meio do perfil oficial do Tricolor no Twitter através de um vídeo. Na praia, o atleta de 33 anos lê seu contrato e diz: “Definitivamente, aqui é São Paulo, pi”. O atleta custou 3 milhões de euros (R$ 13,2 milhões).

Esta será a terceira passagem do volante pelo Tricolor Paulista. Na primeira, o atleta permaneceu no clube por cinco temporadas, entre 2005 e 2010, quando disputou 215 partidas, marcou 33 gols e conquistou dois títulos brasileiros sendo um dos principais destaques da equipe.

Em 2017 o clube conseguiu o empréstimo junto ao Hebei Fortune, da China, para que o Profeta atuasse o segundo semestre no clube. Mesmo com pouco tempo, Hernanes marcou nove gols em 19 partidas e foi o principal jogador da equipe na disputa do torneio nacional. Ao final da temporada, porém, os chineses exigiram seu retorno.

Hernanes é a quinta contratação do São Paulo para a temporada 2019. Antes, o clube já havia anunciado o lado o lateral-esquerdo Léo (Bahia), o lateral-direito Igor Vinícius (Ponte Preta), o atacante Pablo (Athletico-PR) e o goleiro Tiago Volpi (Querétaro-MEX). Além deles, a comissão técnica tricolor também ganhou novas caras: Carlinhos Neves retornou ao clube para chefiar a preparação física da equipe e Sandro Forner foi contratado para ser o auxiliar técnico de André Jardine.

As primeiras pistas de um acerto com o clube do Morumbi vieram na sexta-feira, quando o Profeta postou um vídeo desejando felicidades aos seguidores no Instagram e um comentário do volante Petros causou grande repercussão.

“Dê logo a notícia, filho de Deus. Depois você vai para Nárnia pegar suas forças! São Paulo, vocês já gostam desses mistérios né?”, escreveu o ex-são-paulino, gerando uma enxurrada de comentários de são-paulinos na página do atleta pedindo seu retorno.