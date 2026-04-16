São Paulo anuncia Júlio Baptista como novo técnico da equipe Sub-20

O São Paulo acertou a contratação de Júlio Baptista como novo treinador da equipe Sub-20. O profissional assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2028.

“Estou muito feliz de retornar para minha casa. O momento é ideal, principalmente pela chance de ajudar os jovens jogadores — afinal, aqui está o futuro do Tricolor. É uma oportunidade incrível. Chego muito motivado para realizar um bom trabalho e contribuir com a evolução deles”, afirmou o treinador.

Revelado pelo São Paulo, Júlio Baptista teve uma trajetória de destaque como jogador. Ainda nas categorias de base, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2000. Pelo time profissional, disputou 138 partidas e venceu o Torneio Rio-São Paulo de 2001 e o Supercampeonato Paulista de 2002.

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No futebol europeu, defendeu clubes como Real Madrid, Sevilla, Málaga, Arsenal e Roma. No retorno ao Brasil, atuou pelo Cruzeiro e integrou o elenco bicampeão brasileiro em 2013 e 2014.

Pela Seleção Brasileira, acumulou títulos ao longo da carreira. Foi campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2001, da Copa América em 2004 e 2007 e da Copa das Confederações em 2005 e 2009. Também fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Após a aposentadoria, Júlio Baptista iniciou a carreira como treinador na Espanha, onde obteve as licenças A e B da UEFA, ao lado de nomes como Xavi Hernández, Xabi Alonso e Patrick Vieira. Como técnico, após um período de estágio no Leganés, teve passagem pelo Valladolid, onde comandou equipes das categorias Sub-15 ao Sub-20.

O novo treinador teve o primeiro contato com o elenco Sub-20 do São Paulo na manhã da última quarta-feira, antes do embarque da equipe para Florianópolis (SC). O time enfrenta o Avaí nesta quinta-feira, às 15h, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Para a partida, Marcos Vizolli será o responsável por comandar a equipe, enquanto Júlio Baptista acompanhará o confronto no estádio.