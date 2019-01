São Paulo anuncia Cristiane para o futebol feminino

Nesta segunda-feira o São Paulo acertou a contratação da atacante Cristiane para o seu time feminino. A atleta chega para ser a principal estrela da equipe que voltará aos gramados nesta temporada.

Cristiane tinha proposta de clubes europeus, entre eles o Barcelona, segundo jornais espanhóis. Entretanto, preferiu a volta ao Brasil e escolheu o São Paulo para atuar nesta temporada.

Em publicação no Instagram, a atleta ressaltou o esforço são-paulino para contar com ela. “O São Paulo foi o clube que fez um esforço gigante para que eu pudesse trabalhar com eles nesse ano. O projeto é grande, com uma estrutura que qualquer atleta se sentiria feliz e honrada!”, declarou a jogadora.

O Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, Leco, destacou o projeto que o São Paulo está construindo na modalidade. “A contratação da Cristiane demonstra a forma séria como o São Paulo entra no projeto do futebol feminino”, declarou ao site do clube.

Cristiane estava atuando no Changchun Yatai, da China. A atacante de 33 anos é uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino. Com a camisa da seleção ela conquistou dois Pan-Americanos (2007 e 2015), duas medalhas de prata nas Olimpíadas (2004 e 2008) e um vice-campeonato Mundial (2007).

A atleta é a jogadora que mais marcou gols em Olimpíadas com 14 gols. Além disso, ela balançou a rede 83 vezes com a camisa da seleção brasileira.