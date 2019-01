São Paulo anuncia contratação de Willian Farias, ex-Vitória

O São Paulo anunciou, nesta manhã de quinta-feira, seu sétimo reforço para a temporada de 2019: trata-se do volante Willian Farias, que estava no Vitória. O jogador assinou contrato válido até o final do ano que vem com a equipe da Barra Funda, com a possibilidade de renovação por dois anos.

Além do atleta, o Tricolor já havia acertado com os laterais Igor Vinícius e Léo Pelé, além do goleiro Tiago Volpi, dos atacantes Biro Biro e Pablo e, por fim, do ídolo Hernanes.

Com 29 anos, Willian Farias foi revelado pelo Coritiba, teve uma passagem pelo Cruzeiro e chamou atenção do Vitória, que o comprou após um empréstimo em 2016. Na última temporada, disputou 29 partidas e foi um dos poucos destaques do time baiano na campanha que culminou no rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Desde o fim do Brasileirão, o clube do Morumbi procurava um jogador da posição. A diretoria chegou a abrir conversar por Willian Arão, mas não chegou a um acordo com o Flamengo.

O São Paulo se reapresenta nesta quinta-feira, pela tarde, retomando os trabalhos para a temporada e já visando a disputa da Copa Flórida, torneio de preparação para o restante do ano.