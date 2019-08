São Paulo anuncia 21 mil ingressos vendidos para apresentação de Daniel Alves

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira que já foram comercializados mais de 21 mil ingressos para a apresentação de Daniel Alves, programada para as 20 horas (de Brasília), desta terça, no Morumbi. O clube ainda informou que entradas físicas podem ser adquiridas até o momento do evento na bilheteria do estádio.

😍🇾🇪 Mais de 21 mil ingressos vendidos para ver o @DaniAlvesD2 vestindo a camisa Tricolor, em casa. Garanta presença! Já tem ingressos disponíveis nas bilheterias do Morumbi, até 17h, e na terça das 10h às 20h. Você também pode comprar aqui: https://t.co/OwUAM4KxDg#DaniEstáAqui pic.twitter.com/a6gt3vcdBr — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 5, 2019

Pelo site da Total Acesso, responsável pela venda online, o São Paulo abriu um setor extra no anel superior, no local onde fica a torcida visitante durante as partidas. As demais arquibancadas (azul, amarela, vermelha e laranja) já tiveram os ingressos esgotados. A expectativa do clube é de que mais de 45 mil pessoas compareçam ao evento, que tem todos os bilhetes a cinco reais.

Tratado com um “sonho”, Daniel Alves foi anunciado como reforço do São Paulo na noite da última quinta-feira. Com propostas de inúmeros times da Europa, o campeão e melhor jogador da última Copa América escolheu jogar no Tricolor Paulista, fato que foi usado nas redes sociais do clube para seu anúncio oficial e que deverá seguir como estratégia de marketing até a apresentação.

Enquanto disputava a Copa América com a Seleção Brasileira, Daniel Alves disse que não iria retornar ao Brasil tão cedo, mas que o São Paulo seria sua prioridade pelo fato de ser torcedor do clube. O lateral-direito já chegou a afirmar que o time tricolor do início da década de 1990, comandado por Telê Santana, foi uma de suas grandes inspirações para se tornar jogador de futebol.