São Paulo anuncia 10 mil ingressos vendidos para duelo com CSA

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a venda antecipada de 10 mil ingressos para o duelo com o CSA, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Morumbi. Vindo de três jogos sem vitória, o time comandado pelo técnico Cuca espera contar mais uma vez com as arquibancadas lotadas jogando em casa.

Como a fase do Tricolor já não é a mesma da vivida no período em que conquistou cinco vitórias consecutivas, os ingressos para o jogo de domingo estão mais baratos. A meia-entrada para a arquibancada amarela, por exemplo, sai por R$15,00.

São Paulo x CSA: 10mil ingressos vendidos para o jogo do próximo domingo, no Morumbi. Garanta seu lugar para apoiar o Tricolor em mais um desafio pelo Brasileirão #VamosSãoPaulo 🇾🇪 Compre online: https://t.co/k7kjIhNAO1 pic.twitter.com/lxiaHJkSPu — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 12, 2019

Os ingressos para o confronto válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro podem ser adquiridos pelo site totalacesso.com.

Atual quinto colocado do Brasileirão, com 31 pontos, o São Paulo deverá contar com retornos importantes no próximo domingo. Pablo, Pato, Hernanes e Toró, que estavam se recuperando de lesão, vêm treinando normalmente e a tendência é que sejam relacionados, assim como Antony, Walce, Igor Gomes e Daniel Alves, que estavam nas Seleções Brasileiras olímpica e principal.

