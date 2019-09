São Paulo acerta venda de Morato ao Benfica, de Portugal

Mesmo sem atuar profissionalmente, o zagueiro Morato teve sua transferência para o Benfica sacramentada nesta segunda-feira. Por meio de suas redes sociais, o clube português oficializou a contratação do defensor de 18 anos junto ao São Paulo por cinco temporadas.

Para ficar com o jovem revelado em Cotia, o Benfica desembolsou seis milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) à vista por 85% dos direitos. O Tricolor Paulista mantém 15% de uma futura venda, podendo ainda contar com o mecanismo de solidariedade da Fifa.

“É um momento de felicidade, é maravilhoso, estou aqui de alma e coração para cumprir os meus objetivos, objetivos novos e maiores. Estou muito feliz e quero agradecer a todos os torcedores que têm demonstrado um enorme carinho por mim”, disse Morato ao canal de televisão oficial do time português.

“No Brasil, sempre ouvimos falar dos grandes clubes da Europa, no Benfica, então estar aqui é uma honra para mim e vestir essa camisa é indescritível. Não tenho palavras para descrever”, completou o zagueiro.

Apesar de não ter estreado profissionalmente, Morato chegou a treinar com o time principal e ser relacionado por Cuca. O defensor era visto como uma das grandes promessas do clube, mas a necessidade em fazer caixa, sobretudo depois dos investimentos em Alexandre Pato, Juanfran e Daniel Alves, foi fundamental para a opção de negociá-lo.

Mesmo com o alto investimento, Morato integrará, a princípio, a equipe sub-20 do Benfica. “Sou frio, gosto de defender, de desarmar e jogar. Podem esperar um Morato calmo, tranquilo, com vontade de ganhar e conquistar títulos”, finalizou o jogador campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no início desta temporada.