São Paulo acerta contratação de Everton Felipe junto ao Sport

Depois de uma novela que se estendeu pelas últimas semanas e de forma mais intensa nos últimos dias, Everton Felipe é jogador do São Paulo. Na tarde desta terça-feira, a diretoria do tricolor chegou a um acordo com o Sport para a contratação do meia-atacante de 21 anos, que chega primeiro por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista com compra em definitivo firmada ao fim do vínculo.

Os moldes do negócio, de acordo com o que apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, foram definidos com base no que estava sendo especulado, envolvendo o empréstimo de Morato ao time pernambucano. Por Everton, o São Paulo vai pagar R$ 6 milhões ao Sport, sendo uma parcela de R$ 3 milhões de forma imediata e outra a ser depositada ao fim do período de empréstimo.

Com tudo acertado, restam apenas a realização de exames médicos e a assinatura do contrato para o meia-atacante ser anunciado de forma oficial pelo clube do Morumbi. Sua contratação teve o aval, além da comissão técnica comandada por Diego Aguirre e da diretoria, de Diego Souza, com quem Everton atuou no Leão da Ilha do Retiro.

Conhecido pela versatilidade, o mais novo reforço tricolor será uma opção tanto para o setor de lado de campo como um possível substituto de Nene em uma eventual necessidade. Nessa posição, porém, terá de brigar com os jovens formados em Cotia, Shaylon e Lucas Fernandes. No ano passado, ainda pelo Sport, Everton Felipe sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e ficou sem atuar de setembro a março de 2018.

Hoje parceiros na negociação, Sport e São Paulo serão adversários no próximo domingo. Em momentos completamente distintos na tabela de classificação, os clubes se enfrentam na Ilha do Retiro, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o tricolor é líder com 35 pontos, o Leão ocupa o 12º lugar, com 20.

