São Paulo aceita nova proposta do Boca e Centurión volta à Argentina

A novela envolvendo Ricardo Centurión está muito próxima de seu desfecho. Após o São Paulo ter deixado encaminhada a negociação com o Genoa, da Itália, o Boca Juniors topou igualar a oferta do clube europeu pelo jogador, que prefere atuar em seu time do coração.

O atleta, que já estava na Itália para a realização de exames médicos, retorna agora à Argentina para finalizar o negócio com o Boca, que pagará 4,2 milhões de dólares (cerca de R$ 13,1 milhões) ao Tricolor. Dono de 70% do passe do atleta, o clube paulista ainda ficará com 10% de uma futura negociação.

Desta maneira, o São Paulo praticamente recupera o valor investido no atacante no início de 2015, quando contratou Centurión junto ao Racing por R$ 13 milhões de reais, valor investido à época pelo atual diretor-executivo de futebol Vinicius Pinotti. Em sua passagem pelo Morumbi, o jogador de 24 anos fez 81 jogos, marcou oito gols e deu nove assistências.

Na última temporada, Centurión foi emprestado ao Boca Juniors e foi peça fundamental para a conquista do Campeonato Argentino da última temporada. No clube de La Bombonera, o atacante vestia camisa 10 e foi o autor de oito gols em 24 partidas.