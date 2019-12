São-paulinos protestam antes de ‘decisão’ e pedem saídas de Leco e Raí

Torcedores do São Paulo participaram de um protesto nesta quarta-feira, pouco antes da partida da equipe contra o Internacional, no Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de apoiar a delegação na chegada ao estádio, um grupo de são-paulinos ergueram faixas e entoaram cânticos contra a gestão do presidente Leco e do diretor de futebol Raí.

Apesar do clima de decisão que tomou conta do Morumbi na noite desta quarta-feira, parte da torcida não quis saber de festa e tratou de mostrar sua insatisfação com os atuais dirigentes do clube. Leco foi o principal alvo dos são-paulinos, que entoaram cânticos como “Leco, seu cachaceiro, filho da p*** que só pensa em dinheiro”.

Muitos torcedores permaneceram em frente ao portão principal do Morumbi para protestar contra o presidente Leco #GazetaTricolor pic.twitter.com/ACxTXih4nK — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) December 4, 2019



Além dos cânticos, faixas pretas e brancas também tomaram conta dos protestos. Nelas, haviam diversas manifestações como “Renuncie, Leco. Somos 18 milhões contra você”, “Jogadores, salário em dia e a surra atrasada”, “Conselheiros de m***, vendidos, estamos de olho” e “Classificar para a Libertadores não é motivo de festa, é obrigação. O SPFC é gigante”.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a torcida do São Paulo protesta antes de um jogo do clube no Morumbi. Na semana passada, contra o Vasco, alguns tricolores também participaram de uma manifestação um pouco mais discreta.

Nesta quarta-feira, o São Paulo precisa de uma vitória simples para garantir a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Justamente por isso, a diretoria optou por reduzir o preço dos ingressos na intenção de encher o Morumbi. Mais de 25 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto direto com o Internacional, que, em caso de resultado positivo fora de casa por dois o mais gols de diferença, assume o G6.