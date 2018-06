São-paulinos admitem atuação ruim, mas reclamam de juiz em empate

Os poucos jogadores do São Paulo que concederam entrevista após o monótono empate sem gols com o Internacional, na noite desta terça-feira, no Morumbi, admitiram a atuação aquém do esperado do time tricolor. Mas também reclamaram com veemência da forma como Paulo Roberto Alves Júnior conduziu a arbitragem da partida, válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

“É o seguinte: nossa equipe tentou jogar em cima do adversário, mas não conseguimos, tivemos uma atuação ruim. Mas não é de hoje, não quero mais falar disso, mas é impossível”, disse Diego Souza ao canal Premiere.

“Dentro da nossa casa, o juiz irrita, não me deixava jogar, irrita a gente, isso faz o adversário ganhar jogo, faz o adversário crescer. Pô, na nossa casa, aqui dentro, difícil…”, esbravejou o camisa 9 , que não teve chances de gol nesta noite.

O centroavante tricolor reclama do número de faltas assinaladas a favor do Internacional. Foram 25 no total, contra apenas oito cometidas pelos gaúchos, segundo o árbitro filiado à Federação Paranaense de Futebol (FPF).

Para piorar, o time dirigido por Diego Aguirre sentiu o peso de 11 desfalques, entre eles os de Nenê, Bruno Alves, Valdívia e Hudson, além de Jucilei ter sido poupado para ficar como opção no banco de reservas.

“Tivemos muitas dificuldades pelo entrosamento. Mudou bastante a equipe, mas não é desculpa, não. O árbitro vem aqui, faz o que quer. É difícil falar. Para os caras, ele dá falta. Pra gente, ele não dá”, chiou o meia-atacante Everton.

Com 17 pontos ganhos, o São Paulo assumiu provisoriamente a vice-liderança, mas pode perdê-la no complemento da rodada. O próximo compromisso será o confronto com o Atlético-PR, no sábado, às 16 horas (de Brasília), na Arena da Baixada.