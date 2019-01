Rogério Ceni vê atual São Paulo como o melhor dos últimos anos

Na última segunda-feira, o Fortaleza ficou no empate sem gols diante do CSA, no Castelão, em jogo válido pela Copa do Nordeste. Após a partida, Rogério Ceni foi questionado sobre o jogo. Porém, o que mais chamou a atenção em suas declarações foram os elogios ao time do São Paulo de 2019.

Segundo o treinador do time cearense, a equipe do Tricolor Paulista é a mais qualificada das últimas temporadas, recheada de bons jogadores e talentos da base. Além disso, rasgou elogios a Jorge Sampaoli, que comanda o Santos.

“Sei como é a filosofia do Sampaoli, um treinador bastante agressivo, acompanhei por uma semana no Sevilla. Mas o São Paulo dos últimos anos talvez seja o melhor time montado, das mais opções variadas, com Diego Souza, Pablo, meninos da base como o Helinho. É uma equipe cheia de opções, eu acho que é o melhor São Paulo dos últimos anos”, afirmou o técnico.

Já em relação ao confronto diante dos alagoanos, Rogério fez uma análise do confronto. Para o treinador, sua equipe entendeu a filosofia de jogo e a seguiu à risca. Mesmo não vindo o resultado esperado, o comandante gostou do que viu em campo.

“Eu acho que o time como um todo foi bem, fez o que se propôs a fazer, que é jogar em uma pressão mais alta, como no passado. É um time remodelado, totalmente diferente, mais rápido, veloz e sem um contundente de área”, disse.

Agora, o Tricolor do Pici se prepara para enfrentar o Botafogo-PB, neste sábado, fora de casa, às 17h00 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Nordeste.