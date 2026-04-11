Roger Machado completa um mês como técnico do São Paulo; veja desempenho

Roger Machado completou nesta sexta-feira o primeiro mês no comando técnico do São Paulo. Ele já soma sete partidas à frente do clube com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. No período, o técnico conseguiu um aproveitamento de 61% dos pontos disputados e elogiou o elenco do Tricolor. Ele também destacou a margem de evolução da equipe para os próximos meses.

“Esse primeiro mês foi importante para entender o grupo no dia a dia e construir uma identidade. A resposta dos jogadores tem sido muito positiva, tanto na assimilação das ideias quanto na competitividade dentro de campo. Ainda temos muito a evoluir, mas já conseguimos dar sinais claros do caminho que queremos seguir”, disse.

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Desde o retorno da data Fifa, quando o Roger teve um período de 10 dias para implementar suas ideias, o São Paulo disputou três jogos, com duas vitórias fora de casa e um empate. Depois da parada, o treinador mexeu no esquema da equipe, passou a atuar com dois jogadores de velocidade abertos pelo campo e a equipe conseguiu ganhar do Cruzeiro por 4 a 1.

Além da vice-liderança no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos conquistados, o São Paulo estreou na Copa Sul-Americana na última quarta, com a vitória por 1 a 0 contra o Boston River, no Uruguai. Ainda no mês de abril, o clube também iniciará a caminhada na Copa do Brasil, contra o Juventude.

“O processo está em evolução. Aproveitamos bem o período de treinos para ajustar detalhes e ampliar nossas possibilidades táticas. O mais importante é ver o time crescendo de forma consistente, jogo a jogo, mantendo equilíbrio e confiança para buscar resultados ainda melhores”, completou o técnico.

Partidas do São Paulo sob Roger Machado:

São Paulo 2 x 0 Chapecoense - Campeonato Brasileiro

Red Bull Bragantino 1 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 1 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro

São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro

Internacional 1 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro

São Paulo 4 x 1 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

Boston River 0 x 1 São Paulo - Copa Sul-Americana

Situação na tabela

O São Paulo tem 20 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão, a cinco de diferença do líder Palmeiras. Diante do Vitória, a equipe busca um triunfo para se aproximar do rival, que enfrenta o Corinthians no domingo e, em caso de tropeço, a vantagem na liderança pode cair para apenas dois pontos.

Próximo jogo do São Paulo