Roger Machado classifica como “frustrante” o empate do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo deixou o gramado do estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, neste domingo, com um empate amargo diante do Bahia. Em coletiva após o jogo, o técnico Roger Machado lamentou o resultado e o classificou como "frustrante".

"É frustrante, por todo o contexto da partida, ter saído na frente, ter sofrido o empate e depois, novamente, voltar à frente do placar. Logo na abertura do segundo tempo, a gente já podia ter feito o 2x1 no lance do Artur. Quando faltavam uns 20 minutos, a partida acabou mudando completamente o contexto, com a lesão do Lucas e, dentro de campo, também a lesão do Alan, que fez com que a gente tivesse que empurrar para frente da linha", disse o treinador.

"A gente lamenta muito o resultado, porque a gente criou o suficiente para vencer, mas (1:02) tem que valorizar o esforço dos atletas. Mesmo não vencendo, mas atuando com consistência contra uma grande equipe que também busca se recuperar e estava disputando posição com a gente", continuou Roger.

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Roger Machado ainda explicou as escolhas pelas substituições durante o jogo. Vale lembrar que, depois das cinco trocas realizadas pelo treinador, o São Paulo perdeu Lucas com dores na região do calcanhar direito e precisou manter Alan Franco em campo, mesmo sem condições de jogo. O gol de empate do Bahia, inclusive, saiu depois desses problemas físicos no elenco tricolor.

"Eu fiz as trocas ali até porque eu não tinha mais momentos. Eu tinha um momento só para fazer as trocas, mas mais do que isso, foi porque o Enzo Díaz tem uma capacidade de linha defensiva maior que a do Wendell. Então, como estava tirando o Daniel e colocando o Luan, a ideia era fortalecer um pouco mais defensivamente, sem que o Enzo perdesse sua capacidade ofensiva", explicou.

"A partir do momento em que eu coloquei Ferreira e Lucas, ficaram também Caleri e Arthur. Eu fiquei com um time bastante ofensivo. Foi um reequilíbrio da equipe nas duas fases, atacar e defender. Então, não penso que poderia ter ficado com uma substituição, até porque eu não teria outro momento para fazer", finalizou Roger.

São Paulo no Brasileirão

Com o empate neste domingo diante do Bahia por 2 a 2, o São Paulo segue na quarta posição da tabela, com 24 pontos.

O Tricolor vinha de um empate sem gols na Copa Sul-Americana e de uma vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, sobre o Mirassol, mas ficou no empate neste domingo e não seguiu com a sequência positiva.