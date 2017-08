Rodrigo Caio prepara Arboleda para “marcar os melhores do mundo”

Enquanto é motivo de preocupações para o técnico Dorival Júnior, a zaga do São Paulo se dividirá para um embate na próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Titulares no clube do Morumbi, Rodrigo Caio e Robert Arboleda serão adversários no duelo entre Brasil e Equador, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, em porto Alegre.

O zagueiro brasileiro, inclusive, já mandou um recado para o equatoriano. “O Rodrigo Caio brincou que eu terei que marcar os melhores do mundo, como o Neymar, mas o Brasil também tem que marcar os nossos. A Seleção Brasileira conta com grandes jogadores”, afirmou Arboleda.

Convocado pelo técnico Gustavo Quintero, o jogador defenderá o Equador pela primeira vez como jogador do São Paulo. “Será especial enfrentar o Brasil como atleta do São Paulo. Quem sabe terei esta oportunidade de enfrentar os melhores do mundo pela primeira vez. E representar o meu país também me deixa muito orgulhoso, principalmente agora como jogador do São Paulo”, acrescentou.

Além da partida contra o Brasil, o Equador enfrentará o Peru, no dia 5 de setembro, em Quito. Assim como fez com Rodrigo Caio, Arboleda também projetou o confronto com o companheiro de Tricolor Christian Cueva, o camisa 10 são-paulino.

“Conversei com o Cueva também. Se tiver uma oportunidade de jogar, terei que marcá-lo. Somos amigos, companheiros de clube, mas já avisei que vou chegar firme (risos). Temos muito respeito um pelo outro, assim como o Rodrigo Caio, e também respeito Brasil e Peru. Mas espero festejar as vitórias sobre os dois”, encerrou.

A rodada dupla das Eliminatórias não desfalcará o São Paulo no Campeonato Brasileiro, já que o duelo com a Ponte Preta está marcado só para 9 de setembro, no Morumbi. No entanto, Arboleda está fora desse jogo porque terá de cumprir suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Passadas 14 rodadas das Eliminatórias, o Brasil lidera com 33 pontos e já está garantido no Mundial da Rússia. O Equador, por sua vez, figura fora da zona de classificação, no sexto lugar, com 20 pontos, dois a mais que o sétimo colocado Peru.