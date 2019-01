Rodízio de jogadores vira rotina no São Paulo: “Ano todo dessa maneira”

O São Paulo vem adotando o rodízio de atletas como rotina nesta temporada. Em conjunto com o departamento médico e a preparação física, o técnico André Jardine optou por dar rodagem a seus atletas nessas rodadas iniciais do Campeonato Paulista e já adiantou que o plano estabelecido vai durar o ano todo.

“Vou procurar conduzir o ano todo dessa maneira, oportunizando, premiando aqueles que estão em melhor momento. Em alguns momentos os jogadores vão ter que esperar sua vez. O ano é longo, tem muitos jogos, e o São Paulo só vai ser forte se o grupo todo comprar a ideia, aceitar sentar no banco. Acho que os jogadores já estão cada vez mais conscientes disso”, comentou André Jardine.

Para se ter uma noção, em dois jogos André Jardine já utilizou 17 atletas do elenco. Na primeira rodada, Brenner, Liziero e Everton Felipe entraram no decorrer do duelo com o Mirassol. Já na última quinta-feira, o experiente Jucilei, e os jovens Araruna e Helinho foram os escolhidos para contribuir contra o Novorizontino. Fora isso, Bruno Alves e Diego Souza ganharam uma chance como titulares em Novo Horizonte, bem como Liziero. Ao todo, foram três mudanças no time titular em relação à equipe da estreia no Paulistão.

“São vários pontos que a gente vai pesando, o desgaste físico é um deles, mas não é o único. As opções e gestão de oportunidades que vou ter que fazer são desafios importantes, sempre tornando a equipe competitiva para cada jogo, com uma estratégia adequada. Isso vai exigir muito da nossa comissão. Vamos entrar com uma equipe muito forte para cada jogo, respeitando cada adversário, mas com uma equipe forte para vencer”, concluiu o treinador são-paulino.

Para o clássico San-São, a tendência é que novas alterações sejam feitas no São Paulo. O zagueiro Arboleda e o volante Jucilei devem retornar ao time titular. Nenê, por sua vez, segue como um dos destaques do Tricolor, uma vez que Hernanes, que aprimora sua forma física, ainda segue fora de ação.