Revelação justifica saída do São Paulo: “Não me deram valor”

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Bruno Lamas, cria das categorias de base do São Paulo, justificou a saída do clube paulistano no mesmo ano em que o jogador foi campeão mundial sub-15 pelo Tricolor. Junto de Lucas Piazon e Ademilson no ataque, o jogador de 24 anos conquistou o título internacional da categoria, em 2009, para cima do Werder Bremen: placar de 3 a 1 na final.

“Nessa época, tinha só 15 anos e não havia contrato, só um contrato de formação que não contava para o profissional. Conversei com o São Paulo e eles falaram que só ofereceriam algo quando eu completasse 16 anos. Meu irmão jogava no Corinthians na época, que tinha interesse em mim, assim como o Santos”, explicou o atleta.

“Decidi sair do São Paulo porque achei que eles não deram o valor que eu esperava. Valor pessoal mesmo, pensei que eles fariam uma proposta ou que nós entraríamos em um acordo. Eles não fizeram isso”, contou.

Depois da saída do Tricolor, Bruno Lamas revelou que chegou a treinar por um mês no Corinthians antes de concretizar sua ida ao Santos. De acordo com o jogador, o momento pelo qual a equipe da Vila Belmiro atravessava à época foi determinante para o acerto.

“Cheguei a ir para o Corinthians, fiquei lá um mês, conhecendo e treinando. Mas o Santos chegou com uma proposta e, como na época eles tinham Neymar, Ganso, entre outros que se destacavam, achei que era uma bora hora para ir para lá. Larguei o Corinthians e acabei assinando por três anos com o Santos”, justificou, antes de explicar o motivo que fez com que sua carreira no Peixe fosse interrompida. “Na hora em que eu estava para ir para o profissional, tivemos problemas na renovação de contrato. Até hoje não sei muito bem o que aconteceu e nem gosto de falar sobre isso”.

Após a definição de sua situação, o jogador contou à Gazeta Esportiva que recebeu uma sondagem de um grande clube de Portugal, o Braga, optando por, entretanto, permanecer no futebol brasileiro e assinar com o Cruzeiro.

Sem espaço na Raposa, Lamas foi emprestado ao Democratas, do mesmo estado, para a disputa do Campeonato Mineiro. Os planos acabaram sendo interrompidos, já que enfim a concretização da proposta do futebol português ocorreu. Entretanto, o clube era outro: dessa vez, o brasileiro recebeu oferta do Leixões, então na segunda divisão da disputa local.

“Eu iria integrar o time B do Braga, aqui de Portugal, só que eles não fizeram uma proposta oficial. Decidi então ir para o Cruzeiro, porque eles tinham um planejamento bom e o time em si tem nome. Achei que era a hora de continuar no Brasil e acabei ficando por dois anos, peguei bem a fase em que eles estavam vencendo tudo. Acabei não tendo chances, treinava com o profissional mas jogava no sub-20. Vi que não teria chances e eles me emprestaram, iria jogar o Estadual pelo Democratas. Enquanto fazia pré-temporada, o Leixões me ligou e achei interessante minha ida, por ser uma chance na Europa”, ressaltou, antes de completar.

“Perguntei para o pessoal que jogava por aqui (Portugal) na época e me falaram que o Leixões tinha história, mas estava na segunda divisão. Achei interessante arriscar mesmo assim. Foi bom para o meu aprendizado e crescimento. Sofri algumas coisas, mas acabou tudo dando resultado e agora sou um novo jogador”, concluiu.

Agora no Santa Clara, time recentemente promovido à primeira divisão portuguesa, Bruno Lamas, por fim, revelou suas expectativas para a próxima temporada europeia. “Vim disposto a dar tudo, ajudar o time a se manter na primeira divisão e fazer grandes jogos. Acho que o elenco tem qualidade, o pessoal é tranquilo e penso que vamos dar trabalho”, finalizou.

* Especial para a Gazeta Esportiva