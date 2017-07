Renan aposta na união do grupo para Tricolor fugir do rebaixamento

Titular absoluto do gol são-paulino nesta temporada, Renan Ribeiro foi vazado novamente neste domingo, pela Chapecoense, em duas oportunidades. Sem conseguir evitar o revés tricolor, o goleiro amargou o nono jogo seguido sem vitória e crê que agora é o momento de fechar o grupo para que o time possa voltar a somar três pontos.

“Acho que temos que trabalhar. Não adianta ficar apontando, pegando momentos, situações. Vamos trabalhar, unir a equipe, juntar nossas forças, porque só assim vamos conseguir sair dessa situação”, disse Renan Ribeiro.

Ciente da situação delicada do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Renan Ribeiro preferiu não estipular metas ou prazos para a equipe se livrar da zona de rebaixamento. Para o goleiro, é preciso que o elenco pense jogo a jogo, buscando esquecer a classificação e priorizando apenas o próximo adversário.

“Temos que pensar no jogo e na vitória. Não podemos trazer mais um peso, pensar no que vai acontecer. Temos que trabalhar”, concluiu o goleiro são-paulino, que já sofreu 18 gols em 14 jogos no Brasileirão.

O São Paulo volta a trabalhar já nesta segunda-feira, iniciando sua preparação para o duelo contra o Vasco da Gama, na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Morumbi.