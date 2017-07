Renan admite falha, mas não se abala e valoriza reação da equipe

Antes de virar o jogo para cima do Botafogo, o São Paulo sofreu com uma virada do rival carioca também em menos de dez minutos. E Renan Ribeiro acabou fazendo papel de vilão no segundo gol botafoguense, ao errar o tempo da bola após chute despretensioso de Marcos Vinicius. Depois da partida, com a vitória garantira, o goleiro tricolor evitou dar desculpas, assumiu a falha e se explicou.

“Fui bastante infeliz ali, goleiro é momento, é tudo muito rápido, eu tomei uma decisão achando que ela ia quicar um pouco para trás, onde eu poderia espalmar para o lado. Mas ela quicou de uma maneira diferente e não onde estava minha mão, para ela bater e espirrar. Sou ser humano, sou passivo a erros. Agradecer o grupo pela vitória importante e vou voltar a trabalhar para não cometer esses erros que eu cometi, e vida que segue”, comentou o atleta.

Ter a cabeça no lugar para seguir concentrado, sem se abalar com o erro, foi o principal desafio de Renan após a falha. Mesmo assim, o goleiro evitou supervalorizar o lance e voltou a ressaltar que o fato faz parte da vida de todo jogador.

“É bem difícil quando a gente erra. O jogo tem 90 minutos. Quando a gente erra no começo, tem muito jogo pela frente. A gente procura o equilíbrio, esquecer o que passou para não cometer mais durante a partida. É um grupo, uma equipe, todos são passivos a erro. Eu errei, o Cueva errou o pênalti, mas somos uma equipe, uma equipe que vem crescendo, vem se achando”, completou.

Independente de qualquer coisa, sorte de Renan e do São Paulo que o ‘frango’ serviu apenas para dramatizar ainda mais uma vitória histórica do tricolor no Rio de Janeiro. Agora são três jogos de invencibilidade, com duas vitórias e um empate. Para Renan Ribeiro, essa evolução leva ao otimismo de subir na tabela de classificação.

“A equipe se postou muito bem, foi um grande jogo que conseguimos fazer, tanto de organização quanto de ataque, a gente vinha conversando sobre os espaços, conseguimos ficar mais compactos. A equipe está de parabéns, o Dorival está de parabéns também pelas substituições. A gente já vinha merecendo uma vitória fora de casa. Agora é dar sequência”, concluiu o goleiro.