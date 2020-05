Relembre: 5 grandes zagueiros da história do São Paulo

5 /5 /5

Após anos disputando espaço com grandes nomes da posição, Ronaldo Rodrigues de Jesus, o Ronaldão, ganhou espaço no São Paulo em 1991, sob o comando de Telê Santana. A partir de então, se destacou enquanto esteve no clube. Foi bicampeão da Libertadores (1992 e 1993) e fez o último gol das disputadas de pênaltis na decisão da Recopa da Libertadores de 1993, que terminou justamente com o Tricolor campeão. Além disso, também fez parte do elenco da Seleção Brasileira de 1994 (Foto: Reprodução/Instagram)