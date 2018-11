Reinaldo vê gol sofrido pelo São Paulo como “inaceitável”

Jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo, o São Paulo não passou de um empate por 1 a 1 com o Corinthians, na tarde deste sábado, em Itaquera. Após a partida, o lateral esquerdo Reinaldo lamentou o fato de o time tricolor não ter se aproveitado da vantagem numérica.

Pouco depois de ter apitado o fim do primeiro tempo, o árbitro Rodolpho Toski Marques expulsou o meio-campista Araos por um tapa no rosto de Reinaldo. O chileno já estava pendurado com um cartão amarelo.

“Inaceitável, com um jogador a mais, tomar um gol desse, num rebote, sem ninguém marcando. É rever o que fizemos de errado para não cometer os mesmos erros na próxima partida”, afirmou o camisa 14, na saída de campo.

Na etapa complementar, após contra-ataque, Ralf abriu o placar para o Corinthians com um chute de fora da área. No fim, Brenner, que entrou na vaga do lesionado Gonzalo Carneiro, empatou para o São Paulo.

“Eles se fecharam com duas linhas de quatro. É muito difícil chegar se não for pelas beiradas. A gente tentou vários cruzamentos, mas infelizmente não conseguimos acertar. No que acertamos, o Nenê chutou e o Brenner fez o gol”, analisou Reinaldo, que ainda elogiou a postura da equipe.

“Vale o espírito de tentar, de não desistir nunca. Essa é a equipe do São Paulo. Está voltando a ser aquela equipe de bom futebol. É só caprichar lá na frente para conquistarmos os bons resultados”, concluiu.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 58 pontos e se manteve na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, mas pode deixar o G4 se o Grêmio vencer o Vasco neste domingo, em Porto Alegre. O time gaúcho, aliás, é o próximo rival do Tricolor paulista, na próxima quinta-feira, no Morumbi.