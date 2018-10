Reinaldo lamenta derrota e pede para o São Paulo “levantar a cabeça”

Confira este e outros vídeos em

A derrota por 3 a 1 para o Internacional, sofrida neste domingo, no Beira-Rio, complicou a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O time tricolor é o quarto colocado com 52 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras, a nove rodadas para o fim da competição.

Ainda assim, o lateral esquerdo Reinaldo não jogou a toalha na briga pelo título do Brasileirão. Na saída de campo, o camisa 14 lamentou o revés, mas pediu para a equipe já voltar o foco para o seu próximo compromisso.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, contra uma equipe que vem bem em casa. A gente lutou no segundo tempo, infelizmente tomamos um gol de bola parada de novo”, disse o jogador, em entrevista ao canal Premiere.

Reinaldo se refere ao segundo gol de Leandro Damião, que aproveitou desvio de Victor Cuesta após D’Alessandro cobrar falta na área são-paulina. O primeiro tento do centroavante, aliás, também saiu de uma bola aérea.

“É levantar a cabeça. Vamos lutar que essa equipe chegou onde chegou sempre lutando. É descansar e pensar na próxima (partida)”, bradou. O duelo com o Furacão está marcado para o próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi.