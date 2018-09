Reinaldo é suspenso e sai de campo disparando contra arbitragem

O São Paulo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e também perdeu Reinaldo para o confronto com o Bahia, agendado para às 19h de sábado, no Morumbi. O polivalente lateral, que vinha atuando como ponta esquerda, na vaga do machucado Everton, levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, nessa quarta-feira, e terá de cumprir suspensão.

O cartão, no entanto, não incomodou Reinaldo. Outros lances na partida disputada no estádio Independência é que geraram a revolta do jogador são-paulino. Na saída de campo, a arbitragem não foi poupada.

“Sensação de ver a gente ser prejudicado mais uma vez pela arbitragem. Teve pênalti, falta no meio-campo invertida, a falta dentro da área no Joao (Rojas), mas valeu pela luta, pelo espírito do time inteiro. Esse jogo foi nítido que a gente merecia vencer, mas a bola não entrou. É valorizar essa entrega, o que a gente fez aqui foi se entregar do começo ao fim. Hoje claramente a gente foi prejudicado de novo pela arbitragem, mas, vida que segue, vamos deixar o diretor para falar, porque se a gente fala, a gente é prejudicado”, detonou o jogador.

Agora, o sinal de alerta está ligado. O São Paulo perdeu a ponta e pode até perder a vice-liderança no fim de semana, justamente para o rival Palmeiras, que encostou. Por outro lado, um triunfo em cima do Bahia daria tranquilidade ao grupo tricolor.