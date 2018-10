Reinaldo ainda vê São Paulo na briga pelo título e lamenta erros defensivos

A derrota para o Palmeiras pelo placar de 2 a 0 neste sábado, no Morumbi, faz com que o São Paulo caia para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e veja a sua distância para o líder aumentar para quatro pontos. Mesmo assim, o lateral Reinaldo não vê o Tricolor fora da briga pelo título.

“Não é porque a gente perdeu o clássico aqui que a gente vai desacreditar do título. Estamos na briga. Com uma vitória nossa tudo embola de novo. É levantar a cabeça, trabalhar com a humildade de sempre e descansar, ver o que fez de errado para consertar para o próximo jogo”, avaliou o ala ao canal Premiere.

O jogador lamentou ainda os dois gols sofridos pelo São Paulo na partida e explicou que os dois tentos foram tomados de jogadas já sabidamente forte do adversário. O primeiro gol foi marcado por Gustavo Gómez após cobrança de escanteio, já o segundo foi anotado por Deyverson aproveitando um rápido contra-golpe do Verdão.

“Tomamos um gol na bola parada, infelizmente algo que a gente tanto fala e trabalha. E depois um gol de contra-ataque, que a gente já sabia que eles eram forte. Agora é levantar a cabeça, trabalhar e focar na próxima partida que é muito importante”, completou.

Dependendo do resultado do Grêmio, que enfrenta o Bahia no Rio Grande do Sul, o São Paulo pode terminar a rodada na quinta colocação do Brasileirão, com 52 pontos conquistados. Na próxima rodada, o Tricolor Paulista visita o Internacional, atual segundo colocado, no Beira Rio.