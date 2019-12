Reinaldo acusa golpe após 1º gol: “Paramos de jogar do nosso jeito”

Reinaldo saiu de campo neste domingo com cara de poucos amigos após a acachapante derrota para o Grêmio, por 3 a 0, em Porto Alegre. Insatisfeito com a postura do São Paulo após sofrer o primeiro gol, o lateral-esquerdo fez uma análise crítica do duelo entre tricolores.

“A gente tem que rever isso, tem que rever o que a gente fez de errado hoje aqui, porque tomamos o gol e paramos de jogar do nosso jeito. Isso não pode acontecer. Também agora não tem muito o que falar, é ver o que o professor Diniz vai falar com a gente’, afirmou Reinaldo.

Já classificado à fase preliminar da Libertadores, o São Paulo espera terminar a temporada com uma vaga direta à fase de grupos do torneio continental. Para isso, a equipe terá mais dois jogos, um contra o Internacional, na próxima quarta-feira, no Morumbi, e contra o CSA, fora de casa, na última rodada do Brasileirão.

“Vamos para mais uma final lá na nossa casa, confronto direto contra o Inter. Descansar agora e pensar no Inter”, prosseguiu Reinaldo, que também comentou sobre a falta de eficiência do São Paulo no setor ofensivo.

“A gente tenta abrir a defesa adversária virando a bola de um lado para o outro, infelizmente tem hora que a equipe adversária marca bem e não conseguimos penetrar na defesa deles. É trabalhar, ver o que fizemos de errado, corrigir, ir lá para o Morumbi e sair com o resultado positivo”, concluiu.