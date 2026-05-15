Reforçado, São Paulo finaliza preparação para pegar Fluminense; veja provável escalação

O São Paulo se apresentou no SuperCT nesta sexta-feira e finalizou a preparação para o duelo com o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sob o comando de Milton Cruz, a maior novidade do Tricolor foi o retorno do lateral direito Lucas Ramon, que participou normalmente da atividade.

O lateral direito teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda e ficou de fora dos últimos dois jogos do São Paulo. Agora, com o seu retorno, a lista de baixas do São Paulo caiu para seis jogadores.

Desfalques

Para enfrentar o Fluminense, o auxiliar-técnico Milton Cruz tem uma longa lista de desfalques.

Apesar de Marcos Antônio e Alan Franco começarem a transição física no último treino, é improvável que eles joguem neste sábado. Além deles, Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Lucas (ruptura do tendão de Aquiles) e Arboleda (afastado) não viajarão até o Rio de Janeiro.

A dúvida no elenco são-paulino fica por conta de Pablo Maia, que havia fraturado ossos da face e do nariz. O volante treinou normalmente, mas não pode ser preservado contra o Fluminense.

E o treino?

A atividade começou com vídeos exibidos pela comissão técnica. Logo depois, todos os jogadores foram a campo e realizaram aquecimento com a equipe de preparação física.

Por fim, os auxiliares Milton Cruz e James Freitas fizeram um treino tático, com exercícios de enfrentamento e cobranças de bola parada.

Assim, a provável escalação do São Paulo conta com: Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Dória e Wendell; Danielzinho (Pablo Maia), Bobadilla e Cauly; Artur, Calleri e Tapia.

Ao fim do treino, a delegação do São Paulo seguiu para o Aeroporto de Guarulhos, onde embarcará para o Rio.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Fluminense x São Paulo

Fluminense x São Paulo Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília)

16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Maracanã

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