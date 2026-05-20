Reestreia de Dorival no Morumbis expõe velhos problemas do São Paulo

Por Murilo Gomes

A reestreia de Dorival Júnior no comando do São Paulo ficou marcada por um roteiro que resume bem o momento vivido pelo clube: atuação competitiva, chances desperdiçadas, queda de intensidade e mais um resultado frustrante. Nesta terça-feira, no Morumbis, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Millonarios, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e desperdiçou a oportunidade de encaminhar a classificação antecipada às oitavas de final.

O resultado manteve o São Paulo na liderança do Grupo C, agora com nove pontos, mas deixou a situação completamente aberta para a rodada final. O time paulista viu o Millonarios chegar aos oito pontos e ainda corre o risco de perder a ponta da chave para o O'Higgins.

Intensidade no início, mas pouca efetividade

O São Paulo iniciou a partida tentando imprimir uma marca que historicamente acompanha os trabalhos de Dorival: intensidade sem a bola e aproximação no setor ofensivo. A equipe ocupou o campo de ataque desde os primeiros minutos e conseguiu sufocar o Millonarios territorialmente.



O gol cedo ajudou a consolidar esse cenário. Aos oito minutos, Luciano aproveitou passe de Damián Bobadilla e arriscou de fora da área. O goleiro Novoa falhou feio, e o Tricolor abriu o placar praticamente em sua primeira chegada clara.

A vantagem deu ao São Paulo ainda mais controle emocional da partida. O time trocava passes com tranquilidade e encontrava espaços principalmente pelo lado esquerdo, com Ferreira e Enzo Díaz. Luciano, bastante participativo, quase ampliou minutos depois em finalização de calcanhar defendida por Novoa.

Apesar da superioridade, o Tricolor voltou a apresentar um problema recorrente na temporada: a dificuldade de transformar domínio em gols. O volume ofensivo existia, mas faltava agressividade na definição das jogadas.

Millonarios cresce e São Paulo perde controle

A partir da reta final do primeiro tempo, o Millonarios começou a encontrar espaços nas costas da defesa são-paulina. David Silva passou a flutuar com liberdade entre as linhas, enquanto Hurtado mudou o ritmo ofensivo dos colombianos.

Ainda antes do intervalo, Rafael precisou fazer grande defesa para impedir o empate após finalização à queima-roupa de David Silva.

No segundo tempo, o cenário ficou ainda mais evidente. O São Paulo até voltou melhor nos minutos iniciais e teve duas oportunidades claríssimas para matar o jogo, ambas desperdiçadas. Ferreira perdeu chance cara a cara após cruzamento de Lucas Ramon, enquanto Artur finalizou para fora em contra-ataque que poderia ter definido a partida.

Os erros custaram caro

Com o passar do tempo, o time de Dorival perdeu intensidade física e organização defensiva. A saída de bola ficou mais lenta, os espaços aumentaram e o Millonarios passou a acreditar no empate.

Aos 35 minutos, Matheus Dória errou na construção da jogada no meio-campo e entregou a bola nos pés de Hurtado. O atacante arrancou em velocidade e finalizou de fora da área. A bola ainda desviou em Alan Franco antes de entrar.

Dorival já observa velhos problemas

Mesmo com pouco tempo de trabalho, Dorival viu de perto alguns dos principais problemas do São Paulo em 2026. O time mostrou dificuldade para controlar emocionalmente a partida após sofrer pressão, caiu fisicamente no segundo tempo e voltou a desperdiçar oportunidades importantes no ataque.

A ansiedade também ficou evidente nos minutos finais. Após sofrer o empate, o Tricolor se desorganizou completamente e quase sofreu a virada. Alex Castro invadiu a área e sofreu pênalti após contato com Matheus Dória. Para alívio do Morumbis, Contreras isolou a cobrança.

O lance acabou funcionando como um retrato da noite tricolor: um time competitivo em alguns momentos, mas ainda emocionalmente instável e vulnerável em detalhes decisivos.

A estreia de Dorival deixou sinais positivos, sobretudo na postura inicial e na participação ofensiva de Luciano e Calleri. Porém, também escancarou que o treinador terá pouco tempo para corrigir problemas que vêm acompanhando o São Paulo durante toda a temporada.