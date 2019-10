Reencontro de Ceni com a torcida do São Paulo não será no Morumbi

Retornando ao comando do Fortaleza após uma curta passagem no Cruzeiro, Rogério Ceni irá reencontrar o São Paulo no próximo sábado (5), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta vai ser a primeira vez que o técnico enfrenta o Tricolor como visitante. No entanto, a partida não ocorre no Morumbi, e sim no Pacaembu.

A mudança do palco do jogo se deve ao show do Iron Maiden no Morumbi. A banda britânica se apresenta no domingo, dia 6 de outubro.

Mesmo fora de seu estádio, a expectativa é que a torcida receba Rogério com festa. No primeiro turno, o treinador foi homenageado por torcedores de São Paulo e Fortaleza no confronto no Castelão. A partida em questão terminou em 1 a 0 para o Tricolor Paulista, com gol de Hernanes.

Atualmente, as equipes têm ambições distintas na tabela, mas suas situações se assemelham devido a transição no comando técnico. Ceni chega para substituir Zé Ricardo, enquanto Fernando Diniz assumiu a vaga deixada por Cuca.