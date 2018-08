Reapresentação do São Paulo tem treino intenso e cornetada de Lugano

A conquista simbólica do primeiro turno do Campeonato Brasileiro serviu para aliviar a frustração com a eliminação na Copa Sul-Americana, mas não fez com que Diego Aguirre admitisse qualquer tipo de relaxamento no trabalho. Na reapresentação do elenco do São Paulo na manhã dessa segunda-feira, o treinador uruguaio ‘castigou’ os atletas debaixo de um sol forte no CT da Barra Funda.

Os atletas que foram titulares na vitória sobre a Chapecoense fizeram apenas o tradicional trabalho na academia e na piscina. Nenê e Hudson, que jogaram só a parte final do confronto com os catarinenses integraram o grupo que foi a campo para as atividades físicas e técnicas.

O treino durou cerca de 1h30 e exigiu muito dos atletas. Diego Aguirre e seu carrasco preparador físico, Fernando Piñatares, separaram os jogadores e comandaram um intenso trabalho de toque de boa, movimentação e velocidade.

Lugano brinca com os erros de Jean. "As duas últimas foram boas, pelo menos passaram da barreira e não teve contra-ataque". #GazetaTricolor pic.twitter.com/d3SMMUCSjP — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) August 20, 2018

Carlos, Eduardo, Igor, Cássio, Gabriel Novaes e Gabriel Sá, todos jovens das categorias inferiores do São Paulo, foram utilizados nessa segunda por Aguirre. Os dois últimos voltam para Cotia, enquanto os outros ainda acompanharam os treinos até sábado.

Ao fim do treino, muitos jogadores deixaram o gramado extenuados. O goleiro Jean, por outro lado, resolveu cobrar faltas. Ao errar suas tentativas, o reserva de Sidão sofreu com brincadeiras de Lugano, que assistia a tudo: “As duas últimas foram boas, pelo menos passaram da barreira e não teve contra-ataque”, comentou o ex-zagueiro, aos risos.

Ainda não há qualquer pista da escalação tricolor que defenderá os paulistas no duelo de quarta-feira, contra o Paraná, fora de casa. Nessa terça, um treino fechado está programado para acontecer pela manhã, já com todos os atletas à disposição. Em seguida, a delegação são-paulina partirá para Curitiba.

