Daniel Alves é apresentado no São Paulo e realiza sonho de criança

O novo camisa 10 do São Paulo Daniel Alves foi apresentado nesta terça-feira no salão nobre do Morumbi. Uma das principais contratações da história do clube, o lateral disse estar cumprindo um sonho de criança em sua chegada ao Tricolor e que espera retribuir o investimento, não só dentro de campo, mas com comprometimento e experiência.

“Por mais que tenha vivido tantas coisas hoje é um momento muito único para mim. Queria agradecer ao Raí, o presidente, o Pássaro, o Lugano, chato pra caramba, mas que acabou conseguindo ajudar para que eu estivesse aqui. Hoje estou realizando um sonho de criança, sonhei muito tempo com esse momento, e esse momento chegou”, disse Daniel Alves.

‘Só tenho a dizer a todos os envolvidos que hoje eles não estão contratando um jogador de futebol, estão contratando um torcedor do São Paulo. Alguém que se emocionou pelo São Paulo, Raí, Lugano, Kaká, Luis Fabiano, etc. Muller, Cafu e por aí vai. Então,é muito prazeroso viver esse dia aqui. Vivi muitas emoções, mas a de hoje é muito especial. Sonhei com esse momento, e esse momento chegou”, seguiu o camisa 10.

O novo reforço do clube assinou contrato de três temporadas nesta noite no Estádio, antes de ser apresentado, e passa a ficar a disposição de Cuca para o restante do ano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Espero retribuir toda a confiança, todo esse depósito que o São Paulo está fazendo em mim. Vou retribuir com comprometimento, não só com a parte futebolística, mas com experiência. Nós como torcedores queremos sempre o melhor para o nosso clube. Acredito que essa diretoria que está dando oportunidade de eu formar parte desse grande clube, dessa grande história, não vão se arrepender de terem batido na minha porta”, comentou o lateral.

“Sei que muitos podem não estar entendendo, mas isso é muito pessoal. Tinha mutias possibilidades, mas nenhuma maior que a realização de um sonho”, finalizou Daniel.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com