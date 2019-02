Realizando sonho, Cuca diz: “Não vim para o São Paulo por dinheiro”

Após 15 anos, o técnico Cuca está de volta ao comando do São Paulo. O treinador, que ajudou na montagem da equipe que no ano seguinte se sagrou campeã paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes com Emerson Leão e Paulo Autuori, disse estar realizando um sonho e fez questão de reforçar que não assinou com o Tricolor por causa de dinheiro, abrindo mão, inclusive, de multa rescisória.

“Vamos ganhar tempo daqui para frente, o passado não conseguimos mudar em nada. Quando faço meus contratos, não ponho multa para nenhum lado, porque eu não vim para o São Paulo por causa do dinheiro, vim pelo desafio e pela grandeza do clube. Tenho convicção de que iremos fazer um bom trabalho, se Deus quiser”, disse Cuca.

De fato, o desafio é enorme. O time enfrenta uma crise logo no segundo mês da temporada decorrente da precoce eliminação na Pré-Libertadores para o modesto Talleres e também pelo mau futebol apresentado no Campeonato Paulista, torneio pelo qual perdeu seus dois primeiros clássicos do ano, para o Santos e, no último domingo, para o Corinthians.

Justamente por isso, fala-se muito em uma remontagem do elenco, algo que Cuca gosta bastante de fazer por onde passa, principalmente quando as possibilidades de contratação são grandes, algo que não aconteceu no Santos. Apesar de ainda ter de se manter afastado dos treinos diários e da rotina de jogos, o novo treinador são-paulino diz estar realizando o sonho de voltar ao clube que o projetou nacionalmente e extremamente motivado para iniciar sua nova trajetória no Morumbi.

“Estou realizando [um sonho, um desejo de retornar ao São Paulo] e muito animado, porque sinto que posso ainda contribuir com o São Paulo dentro da minha profissão. Me sinto em plenas condições, sempre gostei de montar time. Aqui não se trata de montar time, até porque não estamos no mês de dezembro, mas de uma melhora que temos de ter dentro e fora de campo. Hoje estou fora do campo, mas estou muito atento ao mercado. Gosto de trabalhar com mercado emergente, o Cuquinha é especialista nisso”, completou, deixando mais do que aberta a chance da chegada de novos nomes ao atual elenco.