Raí vê mal-entendido com Mancini e confirma hesitação por Diniz

Raí, diretor de futebol do São Paulo, falou sobre a polêmica saída de Vagner Mancini logo após o empate contra o Flamengo, alcançado no Estádio do Maracanã. O ex-jogador adotou postura diplomática ao comentar o assunto e confirmou certa hesitação em torno da contratação do técnico Fernando Diniz.

Em um áudio vazado, Vagner Mancini, antes coordenador técnico, contou que havia sido efetivado como treinador, mas explicou que a diretoria ficou em dúvida após ouvir um pedido de Daniel Alves por Fernando Diniz, o que motivou seu pedido de demissão.

“Acho que houve um mal-entendido. Não vou entrar em detalhes, cada um vê do seu prisma. Mas isso não anula a admiração que temos por ele e a importância que teve até aqui”, declarou Raí sobre Mancini, antes de confirmar que a diretoria não tinha convicção em torno do próximo técnico.

“O Diniz sempre foi um nome admirado por todos. A gente não sabia se era esse o momento, até porque falta pouco tempo para o final da temporada. Se estivéssemos no começo, não teria nenhuma dúvida sobre o Diniz. Aí, obviamente, a conversa com os jogadores nos deu mais confiança”, declarou.

De acordo com Raí, no momento em que houve uma reunião para definir o responsável por dirigir o time no jogo contra o Flamengo, Vagner Mancini não chegou a ser efetivado na função de técnico, versão que contraria o entendimento do ex-coordenador.

“Na nossa conversa, deixou-se a possibilidade de ele continuar, mas não conversamos quanto tempo, quais as condições. Isso, deixaríamos para depois. Aí, quando ele ficou sabendo que falamos com os jogadores, acho que já ficou chateado, magoado, ferido e já não quis mais conversa”, explicou Raí.