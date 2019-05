Raí vai à França, mas estará de volta para decisão contra o Bahia

O diretor de futebol do São Paulo, Raí, viajou à França para participar de um evento da Fundação Gol de Letra e de um simpósio com dirigentes de outros clubes estrangeiros. Ausente no clássico do último domingo, contra o Corinthians, em Itaquera, o ídolo tricolor retorna na manhã desta terça-feira à capital paulista.

A ausência de Raí no Majestoso não foi muito bem digerida pela torcida do São Paulo, principalmente depois que uma foto do ex-jogador com a namorada em Roland Garros, um dos principais torneios de tênis do planeta, viralizou na internet.

A viagem de Raí à França já estava prevista para tratar de assuntos relacionados à fundação da qual é presidente, a Fundação Gol de Letra. Na França, o diretor de futebol do São Paulo também aproveitou para comparecer a um simpósio com dirigentes de outros clubes de fora do Brasil, algo que, aí sim, pode ser relacionado com o Tricolor.

Apesar dos compromissos, Raí permaneceu por pouco tempo na França. Já na manhã desta terça-feira o ex-jogador retorna à capital paulista e acompanhará a delegação no decisivo duelo com o Bahia, em Salvador, na próxima quarta, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

