Raí se diz satisfeito com elenco: “Pronto para qualquer campeonato”

O diretor de futebol do São Paulo, Raí, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, em Orlando, nos EUA, onde o elenco realiza pré-temporada. O executivo comentou sobre a montagem do elenco tricolor e a possibilidade de chegar novos nomes, como Alexandre Pato, que vem gerando grande expectativa na torcida.

“O São Paulo começou cedo a montar seu grupo, investiu bastante, investiu forte, tem um grupo com condições de disputar qualquer campeonato. Temos um grupo até grande, com 30 jogadores. Temos que ter cuidado em pensar qualquer outra coisa, outro reforço”, disse Raí.

Já em relação a Alexandre Pato, que seria a cereja do bolo da excelente atuação do São Paulo no mercado, o diretor de futebol tricolor foi enfático: “Nenhuma novidade. Como falei, estamos satisfeitos com o elenco que temos”.

Sobre a lateral-direita, uma das preocupações da torcida pelo fato de Bruno Peres e o reforço Igor Vinícius terem características mais ofensivas, Raí também não vê a necessidade de mais contratações, sinalizando que Victor Ferraz não está tão perto assim do Morumbi.

“O Bruno Peres está treinando muito bem. Ele chegou no meio do ano, não teve pré-temporada. Agora está fazendo, é um dos destaques da pré-temporada. Tem também o Igor e o Araruna, são três opções, sem contar a base. Temos que pensar de forma equilibrada”, pontuou.

Sobre Nenê, especulado no Fluminense e que pode perder vaga cativa no time com a chegada de Hernanes, Raí também minimizou a questão e elogiou o comprometimento do camisa 10 nesse início de preparação.

“Sobre Nenê, ele está aqui, treinando bem, forte e interessado. Ele conversou com a comissão técnica e a diretoria, está se empenhando. Sabemos que nessa temporada vamos ter várias competições de alto nível e vamos precisar de todo mundo”, lembrou.

Já em relação aos treinamentos comandados por André Jardine, o ídolo são-paulino vem se surpreendendo com a alta qualidade mostrada pelos jogadores nesses primeiros dias em Orlando. Na próxima quinta-feira, o time terá seu primeiro teste diante do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, às 22h (de Brasília), no Al Lang Stadium, em São Petersburgo.

“Vocês estão acompanhando os treinos com uma qualidade técnica impressionante do time. Jogadores com muitas opções. Obviamente, não é fácil manter um time desse no orçamento, temos de fazer coisas com a cabeça. A torcida pode ficar contente, pois temos um grupo muito forte para todos os desafios que temos”, concluiu.