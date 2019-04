Raí não pensa em vender promessas de Cotia: “Plano é que continuem”

Raí garantiu que o São Paulo não pensa em vender Antony, Igor Gomes, Luan e Liziero a curto prazo. Após a classificação para a final do Campeonato Paulista, o diretor de futebol tricolor reconheceu as dificuldades que os clubes brasileiros enfrentam para manter suas principais promessas, entretanto, sinalizou que o time do Morumbi se esforçará para segurar o assédio internacional.

“O plano é que eles continuem, se valorizem cada vez mais. O São Paulo está lançando jogadores muito talentosos. Quanto mais ficarem no São Paulo, mais valor vão ganhar. Esse é o plano do São Paulo, manter esse perfil de mentalidade guerreira, com essa gana aliada a uma boa técnica. Mas, a gente sabe que também tem assédio. A gente vai tentar o máximo possível segurar esses garotos para que tenhamos um grande futuro”, disse Raí.

O cartola são-paulino também procurou reconhecer o mérito de outras peças do atual elenco. Ainda que os garotos revelados em Cotia sejam os protagonistas deste novo Tricolor, os atletas mais experientes e, em especial, Vagner Mancini também ganharam o reconhecimento do diretor de futebol do clube.

“Primeiro de tudo, a classificação do São Paulo era uma classificação difícil, complicada. O São Paulo mostrou sua força, superação, a personalidade também desses meninos. O Mancini foi muito importante, contando com a força do Cuca agora. Temos que valorizar também os zagueiros, Pablo na frente, Hudson na lateral direita improvisado. Esse tipo de espírito, de alma, é o que o São Paulo precisa, e tem que continuar com esse espírito”, prosseguiu.

“Além do trabalho, teve conversas. O que mais pesou foi a personalidade dos mais experientes e dos garotos também, que hoje, estando na arena, foram buscar a bola, jogando, o Antony nem se fala. A personalidade, a experiência que os mais experientes passaram para os garotos… as palavras do Mancini… ele soube trabalhar muito bem essa transição e agora na final será mais um grande desafio”, concluiu.