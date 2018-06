Raí faz balanço positivo do primeiro semestre do São Paulo

O São Paulo teve um ótimo início no Campeonato Brasileiro e surpreendeu muita gente. Uma das pessoas que não ficou tão surpresa assim com a campanha bastante regular do Tricolor foi o seu diretor de futebol, Raí. Segundo ele, o trabalho de reformulação feito pela nova diretoria formada por Leco no início do ano começa a ser refletido dentro de campo num primeiro semestre que vai se encerrando de forma positiva.

“Viemos de duas temporadas difíceis e nesse ano estamos num ano de reformulação. O time vem se firmando, definindo uma identidade e conseguindo o objetivo que é estar entre os primeiros colocados antes da Copa. É um time consistente taticamente e com essa inter temporada a expectativa é de que tudo se acerte e voltar com tudo.Trouxemos um pouco de tranquilidade para suportar a pressão normal de um clube grande e acho que estamos conseguindo, com um elenco bastante unido e isso se mostra dentro de campo, sendo uma equipe difícil de ser batida”, avaliou o cartola em entrevista para a Gazeta Esportiva e Tv Gazeta.

Ainda segundo o ídolo da torcida são paulina, o seu trabalho ajuda a criar um ambiente mais tranquilo para trabalhar, o que dá mais confiança aos atletas, principalmente nos momentos de instabilidade no clube, como o que aconteceu no mês de março, quando os maus resultados geraram a demissão de Dorival Júnior.

“Tudo tem a ver de como gerir os momentos difíceis, como criar um ambiente propício. Este ano chegou uma comissão técnica que tem uma ótima influência. A gente sabe que numa temporada sempre vai existir turbulências, e saber lidar com isso de uma forma tranquila é importante para deixar ambiente saudável para que seus profissionais possam apresentar o seu melhor nível. Acho que isso nós conseguimos neste ano”, completou.

Com este ambiente mais tranquilo internamente, o São Paulo trabalha com a expectativa de chegar na pausa para a Copa do Mundo entre os primeiro colocados da tabela de classificação. Além disso, o dirigente confirmou que o clube espera anunciar alguns reforços durante este mês de inter temporada para que o clube consiga briga na ponta da tabela até o término da competição.

*Especial para a Gazeta Esportiva