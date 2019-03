Raí exalta jogadores da base e não coloca São Paulo como favorito no Paulista

Após um início conturbado e irregular, o São Paulo garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o Ituano dentro e fora de casa com um time estruturado principalmente com jogadores da base. E agora, o Tricolor tem nesses garotos o seu principal trunfo para a reta final da competição.

Presente da sede da Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira para o congresso do Paulistão, Raí fez questão de exaltar os jovens talentos, que vêm dando uma cara nova ao time.

“A gente sabe que tem um caminho difícil pela frente, mas é uma evolução muito boa, um time leve, um time que vem se sentindo à vontade. Temos cada vez mais opções táticas, isso que é importante para a temporada como um todo, não só nessa reta final. Ter opções, ter uma base que nesses últimos jogos mostrou que vai dar trabalho, que vem para ter chances, para dar opções e variações”, disse.

Com um início de carreira promissor, a tendência é que não demore muito para esses jogadores despertarem o interesse de outros clubes, sobretudo do exterior. O diretor de futebol são-paulino, contudo, garante que a ideia é manter os atletas no elenco.

“A gente sabe como é o mercado, sabe o que acontece quando esses garotos começam a chamar a atenção. Mas a ideia é manter essa base para que a gente possa ir fortalecendo cada vez mais”, afirmou.

Além disso, Raí celebrou o sucesso que o São Paulo obteve nas últimas partidas, mas relembrou que a trajetória do clube é irregular, e por isso a equipe não figura entre os favoritos para o título.

“É cedo falar, temos dois jogos de semifinal pela frente. Mas a gente fica otimista pela atuação. Não só pelas vitórias, mas também pela maneira que a gente conseguiu. Isso traz mais esperança para o São Paulo que teve um início difícil e não é o favorito”, completou.

Classificado para as semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o Palmeiras às 18h (de Brasília), no sábado, no Morumbi. O segundo jogo, por sua vez, ocorre às 16 horas do próximo domingo, no Allianz Parque, uma vez que a equipe alviverde tem melhor campanha.

*Especial para a Gazeta Esportiva