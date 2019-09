Quarteto treina normalmente e volta a estar à disposição de Cuca

O São Paulo realizou na manhã deste sábado (14), no Centro de Treinamento da Barra Funda, o último treinamento antes do confronto contra o CSA, marcado para este domingo, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade contou com a presença de Hernanes, Pablo, Pato e Toró, que voltam a estar à disposição do técnico Cuca.

O meio-campista e os atacantes estavam se recuperando de lesão e acabaram perdendo os últimos compromissos do Tricolor Paulista. Neste sábado, os quatro voltaram a treinar normalmente e agora reforçam a equipe no duelo deste final de semana contra os alagoanos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Além deles, Daniel Alves e Igor Gomes, que estavam com a Seleção Brasileira, e Walce e Antony, que defenderam a Seleção Olímpica, também voltam a compor o leque de opções do comandante são-paulino.

No entanto, Cuca não poderá contar com o volante Hudson e o lateral-direito Igor Vinícius, que receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Internacional, no Beira-Rio. Os dois cumprem suspensão automática e não jogam contra o Azulão.

O São Paulo atualmente ocupa a quinta colocação no Brasileirão, com 31 pontos. O Tricolor Paulista busca a vitória contra o CSA para seguir na cola dos líderes da competição. No momento, a primeira posição pertence ao Flamengo, que soma 39 pontos.