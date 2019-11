Quarteto joga junto pela primeira vez pelo São Paulo e decepciona

O São Paulo teve atuação ruim nesta quinta-feira e foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense. O detalhe curioso é que Fernando Diniz teve quase todo o elenco à disposição e, mesmo com nomes de peso em campo, o time não correspondeu.

Pela primeira vez neste ano, o Tricolor teve quatro dos atletas mais importantes do clube atuando juntos: Daniel Alves, Pablo, Alexandre Pato e Hernanes. Enquanto os dois primeiros iniciaram como titulares, os últimos entraram após o intervalo, quando o time já perdia por 2 a 0.

Hernanes e Pato entraram nos lugares de Jucilei e Liziero, em uma tentativa de Diniz de tornar o São Paulo mais ofensivo. No entanto, a dupla pouco acrescentou à equipe, que não conseguiu furar a defesa do Fluminense no segundo tempo, oferecendo pouco perigo à meta defendida por Muriel.

Com o quarteto apagado, o jogador que mais arriscou jogadas ofensivas por parte do São Paulo foi Antony, que finalizou duas vezes com perigo nos 45 minutos iniciais. No entanto, o atacante caiu de rendimento junto com o time na segunda etapa.

Igor Gomes, que havia sido titular nas duas últimas partidas, não pôde atuar contra o Tricolor Carioca, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador deve retornar ao posto de titular na próxima rodada, já que acrescentou qualidade à armação do time quando recebeu as oportunidades.

Com o resultado negativo, o São Paulo estacionou nos 52 pontos, sendo ultrapassado pelo Grêmio, que venceu o CSA e assumiu a quarta colocação. Na próxima rodada, a equipe comandada por Diniz terá pela frente o Athletico Paranaense, no domingo, às 16h.