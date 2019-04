Protesto, Love algoz e crise: Cuca já encarou o Palmeiras pelo São Paulo

O Choque-Rei das 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, marcará a estreia de Cuca como técnico do São Paulo. A partida valendo vaga na final do Campeonato Paulista, no entanto, não é a primeira em que ele dirigirá o Tricolor contra o Palmeiras.

Em 2004, em sua primeira passagem pelo São Paulo como treinador, Cuca disputou um clássico diante do time alviverde. E não guarda boas lembranças dele.

No dia 27 de junho daquele ano, em um ambiente hostil, o Tricolor perdeu por 2 a 1 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Pacaembu. O resultado instalou de vez a crise no clube do Morumbi, que há menos de duas semanas havia sido eliminado pelo Once Caldas-COL nas semifinais da Copa Libertadores.

Nas arquibancadas do estádio municipal, a torcida tricolor se vestiu de amarelo e protestou com faixas da mesma cor, em alusão ao “time amarelão” do qual se queixava. Pressionado, o São Paulo saiu atrás no primeiro tempo, quando Vagner Love marcou de cabeça o primeiro gol do Palmeiras.

Ainda antes do intervalo, Luis Fabiano teve chance de empatar em cobrança de pênalti, mas parou em Sergio, indo para o vestiário sob vaias e gritos de “pipoqueiro”. Na etapa complementar, Love aproveitou rebote de Rogério Ceni e ampliou para o Palmeiras.

No fim da partida, o carrasco palmeirense Cicinho ainda descontou para o São Paulo, que viu sua reação parar por aí e sua crise se aprofundar no início do Brasileirão 2004. Pouco mais de dois meses depois, sem conseguir fazer seu time engrenar, Cuca deixou o Tricolor.

Agora, com uma carreira mais consolidada, o técnico conta com o apoio de Vagner Mancini para eliminar o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari no Paulistão. Como o jogo de ide terminou empatado por 0 a 0, um eventual vencedor avança de forma direta à decisão. Em caso de nova igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.