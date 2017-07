“Profetinha”, Lucas Fernandes desencanta e admite expectativa por Hernanes

Lucas Fernandes foi uma das apostas de Dorival Júnior logo no intervalo da partida contra o Grêmio, na noite dessa segunda-feira. E quis o destino que o jovem meia de 19 anos fosse o autor do gol que evitou a derrota do São Paulo diante de 51 mil torcedores no Morumbi. Após o confronto válido pela 16ª rodada, o jogador não escondeu a alegria de desencantar na casa são-paulina.

“Importante para mim, estava precisando marcar um gol. Feliz por ser o primeiro gol meu aqui no Morumbi e com casa cheia”, comentou a promessa das categorias de base do clube, que fora o gol dessa segunda, só havia marcado mais uma vez com a camisa tricolor, em março do ano passado.

Além de viver uma emoção pessoal até então inédita, Lucas Fernandes a partir de agora também terá outro prazer: treinar e, quem sabe, jogar ao lado de Hernanes. Antes da bola rolar nessa segunda, o ídolo foi apresentado à torcida e deve ficar à disposição de Dorival Júnior para estrear no próximo fim de semana.

Para o jovem, a companhia é especial, já que na base Lucas Fernandes era constantemente comparado a Hernanes e, por isso, acabou apelidado de “profetinha”.

“Estou ansioso para trabalhar com ele. Sempre me espelhei nele, por ser ambidestro, tenho um jogo parecido com o dele, estou muito ansioso, espero que ele possa nos ajudar”, afirmou.

Apesar de ter atuado apenas no segundo tempo contra os gremistas, Lucas acabou dando um susto na comissão técnica são-paulina ao levar a mão à coxa nos minutos finais. “Eu senti uma leve fisgada, mas não tem como ficar de fora nesse momento, não é nada de grave, não”, tranquilizou o próprio atleta, confiante em uma reação da equipe a partir de agora.

“A gente tem evoluído bastante, estamos aprendendo bastante com o professor, ele é muito sábio. Acho que esse é o caminho”, completou.

O fato de ter entrado mesmo sem suas melhores condições físicas e ainda ter se dedicado ao máximo, sendo assim premiado com um gol nessa segunda, fez com que Lucas Fernandes recebesse elogios de Dorival Júnior na coletiva de imprensa, logo após o jogo.

“Aos poucos, o Lucas vem conquistando um espaço que é dele e que naturalmente vai preencher e ser uma das gratas surpresas da competição. Um garoto que está sendo preparado, jogou em cima de uma lesão, mesmo assim foi muito guerreiro. Foi o que eu falei, esse resgate do espirito é o que queremos, e o torcedor contribuiu para que isso acontecesse. É um ganho mais importante do que uma vitória nesse momento”, ressaltou o treinador.