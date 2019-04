Profeta minimiza tabu e aprova futebol do Tricolor: “Está ficando bonito”

Após 16 anos, o São Paulo voltou à uma final de Campeonato Paulista e agora vive a expectativa de, enfim, voltar a faturar o Estadual, algo que não acontece desde 2005, quando a competição foi disputada por pontos corridos. O Tricolor, no entanto, terá de quebrar um tabu considerável caso queira sair com o troféu após o fim do tempo regulamentar: superar o Timão em Itaquera, algo que foi minimizado por Hernanes.

Desde que a Arena Corinthians foi inaugurada, em 2014, o Corinthians recebeu o São Paulo dez vezes, saindo de campo com a vitória em sete oportunidades, além de outros três empates. O Timão balançou as redes 22 vezes e só sofreu nove gols, números que evidenciam a enorme superioridade dos donos da casa contra o rival tricolor.

“Esse tabu um dia vai ser quebrado, não sei se já neste domingo, esperamos. A equipe está em um momento bom, sem se preocupar demais, jogando apenas futebol. Está ficando bonito, a equipe está amadurecendo a cada jogo. Então, acho que não temos de nos preocupar com tabu, com o passado”, afirmou Hernanes.

“Temos de jogar como a gente está fazendo, indo para cima, com toque de bola e tentando fazer os gols. Apesar de não termos vencido os últimos jogos, estamos criando bastante e jogando o nosso futebol”, completou o Profeta.

Como Liziero muito provavelmente não terá condições de enfrentar o Corinthians no próximo domingo, Hernanes surge como o principal candidato para substituir o camisa 14. Após ficar afastado dos gramados por quatro semanas se recuperando de um estiramento na coxa esquerda, o Profeta já admitiu que não está 100%, porém, por conta de sua qualidade e liderança, é possível que o técnico Cuca acaba apostando nele para a decisão em Itaquera.