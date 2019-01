Problema em site gera reclamações da torcida do São Paulo

Os torcedores de São Paulo e Vasco encontraram problemas para comprar ingressos para a final da Copinha. Durante a tarde desta quinta-feira, o site da Bilheteria Digital, empresa que comercializa as entradas, ficou fora do ar por algumas horas.

O problema gerou muitas reclamações nas redes sociais, principalmente por parte da torcida do São Paulo, que será maioria na decisão desta sexta-feira, marcada para as 15h30 (de Brasília), no estádio do Pacaembu.

Não podemos adquirir porque o site simplesmente não funciona! — Kelly Bandeira 🇾🇪 (@KelllyBandeira) 23 de janeiro de 2019

Vc ta me tirando ne? Com esse site — Bárbara Paulino (@bapaulino_) 23 de janeiro de 2019

Site está fora do ar e o app não carrega — Diego Alves (@01Diegoalves) 23 de janeiro de 2019

O site da Bilheteria Digital só voltou a funcionar no início desta noite. A Gazeta Esportiva tentou contato com a Federação Paulista de Futebol, responsável pela contratação da empresa, mas não obteve êxito.

Os ingressos para as arquibancadas verde e amarela estão sendo vendidos por R$ 30. Assim como os bilhetes para o tobogã e para o setor da torcida vascaína. Já as entradas para as cadeiras custam R$ 50. Todos os setores contemplam meia-entrada para quem usufrui deste direito.

Nas semifinais, o São Paulo goleou o Guarani por 5 a 2, enquanto o Vasco eliminou o Corinthians nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. O Tricolor busca o tetracampeonato na Copinha. Já o Cruz-Maltino tenta o seu segundo título.