Arboleda vê falta de entrosamento e projeta disputa com Aderllan

Apresentado no fim de junho, Robert Arboleda virou titular do São Paulo assim que foi regularizado, participando dos últimos três jogos da equipe, nos quais a defesa foi vazada sete vezes. Já se sentindo à vontade no novo clube, o equatoriano atribui o mau momento da zaga a falta de entrosamento entre os zagueiros, mas projeta uma melhora com o trabalho do recém-chegado Dorival Júnior.

Em 14 rodadas, o São Paulo já sofreu 18 gols, tendo a oitava pior defesa do Campeonato Brasileiro, ao lado do Avaí e Sport. Apesar de não ser o único culpado, o sistema defensivo vem contribuindo para a má campanha do clube no torneio, do qual é o 18º colocado, com 12 pontos, ocupando a zona de rebaixamento, portanto.

“Não tivemos a oportunidade de trabalhar muito tempo. É uma defesa que está se incorporando, para fazer jogos importantes. Mas creio que com o trabalho e o novo treinador, poderemos melhorar. Nos últimos jogos tivemos muita boa posse de bola. Vamos mudar tudo isso e seguir em frente”, analisou o camisa 4.

Contratado da Universidad Católica de Quito, Arboleda formou com Rodrigo Caio o miolo de zaga tricolor nas derrotas para Santos (3 a 2) e Chapecoense (2 a 0), e no empate com o lanterna Atlético-GO (2 a 2). A tendência, porém, é que, nas próximas rodadas, o equatoriano ganhe uma nova concorrência. Trata-se de Aderllan Santos, recém-chegado do Valencia, da Espanha.

“Não me preocupa, porque todos trabalhamos para ganhar seu posto. Que ele venha bem, com a maior alegria. Será uma disputa saudável, todos somos uma família e quem decide é o treinador. Tudo que temos de fazer é trabalhar para conseguir os objetivos”, projetou.

Indagado sobre a experiência de trabalhar ao lado de Lugano, Arboleda espera aprender com o defensor uruguaio, ídolo da torcida tricolor. “Não o conhecia e é um ídolo aqui. Respeito muito profissionalmente e fico feliz de estar ao lado de um grande como ele, por como ajuda o grupo emocionalmente. Espero tê-lo muitos anos ao meu lado, ainda mais agora que temos o objetivo de levar o São Paulo adiante”, encerrou.

Para o duelo com o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi, Arboleda deve ser titular pelo quarto jogo seguido, ao lado de Rodrigo Caio. O equatoriano tem um gol com a camisa tricolor, marcado na derrota por 3 a 2 para o Santos.