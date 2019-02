Pré-inscrito no curso da CBF, Cuca está liberado para treinar o São Paulo

Cuca, que deve assumir o comando técnico do São Paulo em meados de abril, não possui a licença exigida pela CBF e pela Federação Paulista de Futebol para que os treinadores possam exercer o seu trabalho. No entanto, isso não deve ser um empecilho para a sequência da temporada tricolor.

De acordo com a assessoria de imprensa do São Paulo, Cuca já está pré-inscrito no próximo curso de treinadores da CBF, que tem início marcado para dezembro. Assim, ele poderá comandar normalmente a equipe do Morumbi ao longo do ano.

De acordo com o “Manual do Licenciamento” da CBF, a partir de 2019, todos os treinadores das equipes principais deverão apresentar a Licença Honorária, Licença Pro, Licença A ou, então, estarem matriculados no curso para obtenção de licença. Cuca não possui nenhum dessas licenças pois, no ano passado, foi convidado para participar do curso, mas acabou declinando por conta de problemas de saúde.

* Especial para a Gazeta Esportiva