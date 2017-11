Pratto se diz orgulhoso com nome ventilado em Boca e River

Prestes a completar a sua terceira temporada no futebol brasileiro, o centroavante Lucas Pratto não descarta um retorno à Argentina, seu país natal. O camisa 9 do São Paulo, inclusive, se diz orgulhoso de ter o nome frequentemente ventilado em clubes como Boca Juniors e River Plate.

“Sempre que meu nome é falado em equipes como River e Boca, me encho de orgulho. Mas, por enquanto, não chegou nada até mim”, disse Pratto, em entrevista à rádio Closs Continental.

Com 29 anos, Pratto iniciou a carreira no clube de La Bombonera, mas na Argentina se destacou no Vélez Sarsfield, equipe pela qual atuou entre 2011 e início de 2015, quando se transferiu para o Atlético-MG. Para o atacante, contudo, há um empecilho em sua volta ao país natal.

“Gostaria de voltar ao futebol argentino, mas também existe um assunto econômico. E, além disso, teria que chegar uma oferta, porque sempre se fala muito, mas as propostas formais não aparecem”, revelou Pratto, que entende que o Campeonato Argentino lhe colocaria com mais força no radar de Jorge Sampaoli, técnico da seleção alviceleste.

“É possível que, se jogasse no Campeonato Argentino, eu teria mais exposição, sairia na mídia. Mas eu gosto muito do Brasileiro também”, ponderou. Na entrevista, Lucas Pratto disse não ter entendido por que não foi convocado desde que Sampaoli assumiu a seleção argentina.

“Graças a Deus fiz gols quando fui chamado. Joguei partidas difíceis e, a meu critério, fui bem. Em relação a isso, estou tranquilo, ainda que sinta uma sensação estranha por não ter me chamado depois, sendo que vários outros jogadores foram”, lamentou, sem perder as esperanças de disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

“Não sei por que não tive uma oportunidade, mas ainda sonho em voltar à seleção”, contou Pratto, que revelou já ter sido alvo do técnico da Argentina, quando este comandou o Sevilla, da Espanha. “Uma vez, Sampaoli chamou meu empresário para me levar ao Sevilla, então…”, concluiu.

Com 14 gols, Lucas Pratto é o artilheiro do São Paulo na temporada. O camisa 9 tem contrato válido até 2020 e foi adquirido em fevereiro junto ao Atlético-MG por 6,2 milhões de euros (R$ 20,5 milhões na cotação da época). Seu próximo compromisso é o duelo com o Botafogo, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu.